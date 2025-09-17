في ختام الأسبوع الثقافي.. وزارة الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:20 مساءً -

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي، الذي أُقيم بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

وشهد الختام ندوة بعنوان: "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"، حيث أكد العلماء المشاركون أن الإسلام أولى كبار السن عناية خاصة، وجعل برّهم ورعايتهم واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا، اقتداءً بسيرة النبي ﷺ الذي جسّد أسمى معاني الرحمة بهم والتقدير لهم.

وأوضح المشاركون أن رعاية المُسنين تُعد ركيزة من ركائز بناء المجتمع المتماسك، وأن الاهتمام بهذه الفئة واجب وطني يؤكد وعي الأمة ووفاءها لمن بذلوا أعمارهم في خدمتها.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.