نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة الأعلى مع ملك وملكة إسبانيا تعزيزا للعلاقات التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، الأوسمة والقلادات الرفيعة خلال زيارة رسمية، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، بمقر قصر الاتحادية.

الأوسمة المصرية الممنوحة

قام الرئيس السيسي بإهداء قلادة النيل للملك فيليبي السادس، ووسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا.

وتعد قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية، لما لها من المقام الأول بين الأوسمة وأعظمها شأنًا، بينما يمثل وسام الكمال بطبقته الممتازة أعلى درجة للأوسمة الممنوحة للسيدات.

الأوسمة الإسبانية الممنوحة

وفي إطار التقدير والاعتراف بالعلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، قام الملك فيليبي السادس بمنح الرئيس السيسي القلادة الملكية لوسام إيزابيل لاكاتوليكا، فيما تلقت السيدة انتصار السيسي وسام إيزابيل لاكاتوليكا، وهو أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية ويُمنح للشخصيات رفيعة المستوى تقديرًا لدورها ودعمها للعلاقات الثنائية.

تعزيز العلاقات الثنائية

يمثل هذا التبادل الرمزي للأوسمة اعترافًا بعمق الصداقة بين مصر وإسبانيا، وتعزيزًا للتعاون التاريخي والثقافي والسياسي بين البلدين، كما يبرز الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين على أعلى المستويات.