نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق ويهنئ علاء قاسم بتوليه منصب الأمين العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين السيد علاء قاسم أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الوزراء، خلفًا للسيد أسامة سعد الأمين العام السابق.

وجاءت الاحتفالية تقديرًا لمسيرة العطاء الوطني التي قدمها الأمين العام السابق خلال سنوات من العمل المتواصل والمهام الكبرى التي تولاها في الأمانة العامة للمجلس، حيث حرص رئيس الوزراء على تكريمه والإشادة بدوره وجهوده المخلصة.

تكريم الأمين العام السابق أسامة سعد

قام الدكتور مصطفى مدبولي بتكريم الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، أسامة سعد، عرفانًا بما بذله من جهد وإخلاص وتفانٍ في أداء مهام منصبه، مؤكدًا أن ما قدمه من عطاء أسهم في تعزيز أداء الأمانة العامة ودعم العمل الحكومي. كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته له بالتوفيق في مسيرته المقبلة.

تهنئة علاء قاسم وتأكيد دور الأمانة العامة

كما قدم رئيس الوزراء التهنئة إلى الأمين العام الجديد علاء قاسم، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأكد أن منصب الأمين العام يعد حلقة الوصل بين مجلس الوزراء وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى المجالس النيابية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار مدبولي إلى أن الأمانة العامة تسهم في تسريع وتيرة العمل الحكومي وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بما يحقق تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والتنسيق المشترك.

قرار رئاسي بتعيين الأمين العام الجديد

تجدر الإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 2025، بتعيين اللواء علاء حسن قاسم مهدي الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025.