نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء ساحرة وفن راقٍ في افتتاح مهرجان المسرح الدولي الـ15 بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت نورا سمير، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "أجواء ساحرة وفن راقٍ في افتتاح مهرجان المسرح الدولي الـ 15 بالإسكندرية"، قائلة فيه "من الإسكندرية، عروس البحر المتوسط ومدينة الفنون، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، وسط أجواء احتفالية ساحرة تحتفي بفن المسرح وتجمع بين ثقافات متعددة تحت راية الإبداع".

أضافت نورا سمير أن شوارع المدينة وخشبات مسارحها تحولت إلى فضاء عالمي ينبض بالفن، حيث اجتمعت عروض مسرحية محلية ودولية لتعكس تنوع التجارب الفنية وتؤكد على مكانة الإسكندرية كمركز حضاري وثقافي عالمي.

وأكد إسلام وسوف، مدير المهرجان، على المهرجان أن فلسفته تقوم على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، دون الاعتماد الكبير على الإنتاج المادي، بل على الإبداع والابتكار، حيث تميزت العروض هذا العام بتوظيف الخامات البسيطة.

وقال نصار نصار، عضو لجنة تحكيم من الكويت: "مجرد المشاركة في هذا المهرجان تمثل نجاحًا لأي فرقة مسرحية، الأهم أن نقدم أنفسنا وثقافاتنا بأفضل صورة ممكنة، الحكم الأول والأخير هو رأي الجمهور."

يُعد المهرجان منصة حوار مفتوحة بين الثقافات المختلفة من خلال فن المسرح، حيث استضاف هذا العام نخبة من العروض المصرية والدولية التي تميزت بجودة فنية عالية جمعت بين الفكر والمتعة، وعكست الطاقة المتجددة للمسرح على خشبات العروض.

واعتبر عصام السيد، المخرج المسرحي وأحد المكرمين، أن طبيعة المهرجان، الذي لا يشترط إنتاجًا ضخمًا للعروض، تشجع على الابتكار وتمنح الفرص للتجارب الجديدة.

وشهدت هذه الدورة تكريم عدد من الرموز الفنية الذين أثروا الساحة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بأعمالهم، وتركوا بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي على مدار سنوات.

ومع هذا الافتتاح، تؤكد الإسكندرية من جديد أنها عاصمة للثقافة والفن، وأن مهرجانها المسرحي الدولي بات منصة راسخة للحوار والإبداع، تضيء خشبات العالم كل عام.