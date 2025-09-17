نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المواقف ووضع أولوياتها بثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: مصر قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المواقف ووضع أولوياتها بثقة

رئيس الوزراء: مصر قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المواقف ووضع أولوياتها بثقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قادرة أن تقف بقوة وتضع أولوياتها وتصنع مواقفها رغم كل ما يواجهها من تحديات داخلية وخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث استعرض مدبولي أهم التحديات التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بخطوات مدروسة للحفاظ على استقرار الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تضع دائمًا مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن مسار التنمية والبناء، وأنها ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر المتغيرات الاقتصادية والسياسية عالميًا، وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات الدولية، مضيفًا: "مصر قادرة على أن تصنع مواقفها وتحدد مسارها بنفسها، ولن تسمح لأي تحدٍ أن يعطل مسيرتها نحو التقدم."

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الحكومة والإعلام، باعتبار الصحافة والإعلام شريكًا أساسيًا في بناء الوعي ونقل الحقائق للمواطنين.