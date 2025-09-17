نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الأول للجنة الفنية لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود لحماية وتنمية البحيرات المصرية، عقدت اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 253 لسنة 2025، اجتماعها الأول بمقر وزارة البيئة، بالعاصمة الادراية الجديدة برئاسة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك لمناقشة مستويات الغطاء النباتي ( الحشائش وورد النيل) والصيد والمراعي الطبيعية ببحيرة المنزلة، بحضور الدكتور عيد الراجحي، مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، وعدد من قيادات وزارة البيئة المعنية، وبمشاركة اعضاء اللجنة من الوزارات والجهات المعنية، من وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب خبراء من الجامعات والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات يأتي في إطار حرص الدولة على حماية وتنمية البحيرات المصرية باعتبارها ثروة طبيعية وبيئية واقتصادية هامة، مشيرة إلى أن بحيرة المنزلة تمثل أولوية خاصة لما لها من قيمة بيئية فريدة، ودورها كممر رئيسي للطيور المهاجرة. مضيفة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على وضع حلول علمية ومتكاملة لخفض التلوث، وتحسين نوعية المياه، وتعظيم الاستفادة من نواتج التطهير والتكريك، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض د. علي أبو سنة الإجراءات الحالية لخفض أحمال التلوث وحماية التنوع البيولوجي، خاصة بالمحميات الطبيعية مثل محمية أشتوم الجميل والتي تعد أحد أهم ممرات الطيور المهاجرة في مصر، وتم الاتفاق على اجراء دراسة لحركة المياه من خلال (hydrodynamic model )، مع الاخذ في الاعتبار مواقع احواض الترسيب الناتجة عن اعمال التكريك والتطهير، ودراسة وتحليل نواتج الحفر اقتصاديا، وتعظيم الاستفادة منها، بالاضافة إلى دراسة اعماق البحيرة واعداد خريطة خريطة bathymetry للبحيرة واحواض الترسيب والبعد الثالث لها، وتصنيف النباتات طبقا لأهميتها البيئية.

كما استعرض د.عيد الراجحي ظاهرة انتشار النباتات المائية بالمنطقة الجنوبية للبحيرة بنطاق طريق الحزام الآمن الجديد، مؤكدًا على أهمية إزالة العوائق لتحسين حركة المياه، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير المصارف الرئيسية، خاصة مصرفي بحر البقر وبحر حادوس.

واكد اعضاء اللجنة على اهمية استمرار التنسيق والتواصل بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات المقترحة وتحقيق أفضل النتائج في تحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، وخاصة بحيرة المنزلة، بما يضمن استدامتها وحماية مواردها الطبيعية.