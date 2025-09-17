نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، وذلك في قصر الاتحادية، في إطار أول زيارة دولة رسمية يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

مراسم الاستقبال الرسمية

شهدت ساحة قصر الاتحادية تنظيم مراسم استقبال رسمية مهيبة، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر وإسبانيا، كما أُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبًا بضيوف مصر الكبار، وسط أجواء رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

أهمية الزيارة

تأتي زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى القاهرة في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وإسبانيا. كما تعكس هذه الزيارة مكانة مصر الإقليمية والدولية، والدور الذي تلعبه في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الأوروبية.

بهذه الزيارة التاريخية، تفتح مصر وإسبانيا صفحة جديدة من التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ويعزز العلاقات بين الشعبين الصديقين.