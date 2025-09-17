أخبار مصرية

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يوجه بمتابعة مسائية لـ 57 هيئة شبابية ورياضية

أحمد جودة - القاهرة - كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الإدارات المختلفة بضرورة المتابعة المسائية المكثفة للهيئات الرياضية والشبابية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الدورية للمنشآت الشبابية والرياضية.

حيث تابع مساء أمس الثلاثاء 16سبتمبر 2025، مديري الإدارات 57 هيئة شبابية ورياضية بواقع 3 هيئات تابعين لـ19 إدارة فرعية وخلالها تم مراجعة جميع عوامل الأمن والسلامة.

وكذلك الحضور والانصراف ومراجعة إيصالات تأجير الملاعب بصورة دقيقة ومكثفة، على أن تستمر المتابعات المسائية والصباحية بصورة دورية لباقي الهيئات على مدار الأيام الجارية.

وأكد الدكتور الصبروط على أن المتابعات تمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بخدمات المراكز الشبابية والرياضية، ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات الشباب والنشء، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي حريصة على جعل المراكز منارات آمنة وفاعلة لممارسة مختلف الأنشطة لتخدم المجتمع المحيط بأختلاف أعمارهم واحتياجاتهم.
وقد شملت المتابعات:
إدارة البدرشين: م.ش مزغونة، دهشور، ميت رهينة.

وإدارة أبو النمرس: م.ش ميت قادوس، أبو النمرس، بينما إدارة أوسيم: م.ش البراجيل، الكوم الأحمر، وإدارة العياط: مراكز شباب  المقاطفية، كفر قاسم، العياط، وأيضا إدارة الهرم: م.ش كعبيش، كفر نصار، الوفاء.

وفي إدارة أطفيح: م.ش منيل السلطان، كفر قنديل، الرقة القبلية، وإدارة الوراق: وراق العرب، جزيرة محمد، ملحق وراق العرب، وإدارة أكتوبر والشيخ زايد: دريم بلازا، الندى، الصفوة، بينما إدارة منشأة القناطر: وردان، القطا، الجلاتمة، كفر حجازي، وإدارة الصف: تنمية شبابية الصف، جنوب الصف، الفهميين، وإدارة العمرانية: تنمية شبابية السلام، الكوم الأخضر، العمرانية، وفي إدارة شمال: م.ش إمبابة، المنيرة، نادي إسكان ناصر.

وأيضا إدارة الحوامدية، تم متابعة، مراكز شباب  أم خنان، الشيخ عتمان، منى الأمير، وإدارة جنوب: ساقية مكي، جزيرة الذهب، الشهيد محمد بدر شعراوي، وإدارة العجوزة: الحوتية، أرض اللواء، ميت عقبة
الواحات: البويطي، الزبو، منديشة، وأخيرا إدارة كرداسة: ناهيا، كرداسة، بني مجدول.

