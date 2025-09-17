نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في القاهرة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها العاهل الإسباني إلى مصر.

أهمية الزيارة الرسمية

تأتي زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ومدريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة جلسة مباحثات رسمية تتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

البعد الثقافي والدبلوماسي

وتعكس الزيارة حرص البلدين على توطيد الشراكة الاستراتيجية، خاصة مع الدور المهم الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي، والدور الأوروبي البارز لإسبانيا في دعم التعاون الأورومتوسطي.

كما من المتوقع أن تشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين مصريين، وزيارات لعدد من المعالم الثقافية والحضارية.

تعزيز التعاون المصري – الإسباني

وتولي القيادة السياسية في مصر اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأوروبية، وتوسيع التعاون مع الدول الصديقة، حيث تأتي إسبانيا في مقدمة الشركاء الأوروبيين لمصر في مجالات الطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، إلى جانب التعاون العسكري والأمني.