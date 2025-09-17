نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطرق الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة اعتبارًا من يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أكتوبر سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر عبر ماكينات الصراف الآلي، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، ليستفيد من هذه المستحقات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه في المواعيد المحددة.

قنوات صرف المعاشات

حرصًا على منع التكدس وتسهيل حصول المستفيدين على معاشاتهم، وفرت الهيئة عدة قنوات لصرف المستحقات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، بما يتيح مرونة أكبر للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

يمكن لأصحاب المعاشات التعرف على قيمة معاشاتهم وموعد صرفها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

الضغط على زر "عرض" لظهور كافة تفاصيل المعاش المستحق.

دعم إضافي عبر برنامج "تكافل وكرامة"

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة الخاص بالأسر الأولى بالرعاية لشهر سبتمبر 2025، وذلك في منتصف الشهر، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات عبر بطاقات الصرف.