وزير الري يوضح تحديات استخدام المياه الجوفية وأولويات الزراعة المستدامة في مصر

أحمد جودة - القاهرة - فى ضوء ما تم نشره من أخبار فى عدد من مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال مشاركة سيادته فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى..
فقد أوضح الدكتور سويلم خلال الرد على عدد من استفسارات السادة الحضور ما يلى:
- المياه الجوفية مورد غير متجدد، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لاستدامة أي استثمار يعتمد عليها، لذلك لا يمكن الاعتماد على طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في الصحراء.
- النماذج الرياضية هي التي تحدد الكميات الآمنة للسحب من الآبار الجوفية، وما قد يراه البعض أنه غير كافٍ هو في الحقيقة يهدف إلى ضمان استدامة البئر والحفاظ علي الاستثمارات لأكبر فتره ممكنه، والحل يكون بتجنب المحاصيل الشرهه لاستهلاك المياه أو أسلوب الري، حيث يعد الري بالتنقيط أكثر ملاءمة للمياه الجوفية.
- الاتجاه الأفضل هو التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائدًا دولاريًا مرتفعًا وتستهلك مياه أقل، وبذلك يمكن استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح بأسعار مناسبة من الدول المطيرة، مع الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح داخليا لضمان الأمن الغذائي، كما أنه لا بد أن ندرك أن ندره المياه لا تمكنا من زراعه الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- توصيل المياه للمزارعين له تكلفة تشغيل وصيانة تقدر بالملايين، والدولة تتحمل هذه الأعباء لتوصيل الخدمة للمزارع مع مراعاة ظروف الفلاح البسيط.
- الدوله تراعي الفلاح الصغير وتحافظ علي دعمه وتوصيل المياه مجانا اليه، بينما تتحمل الشركات الكبرى والمستثمرين ذات القدرة المادية العالية؛ تكلفة تتناسب مع قدراتهم واستهلاكهم المرتفع، لتغطيه جزء من تكلفه الطاقة المستخدمة وتكلفة صيانة محطات الرفع.