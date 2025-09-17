نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يوضح تحديات استخدام المياه الجوفية وأولويات الزراعة المستدامة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى ضوء ما تم نشره من أخبار فى عدد من مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال مشاركة سيادته فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى..

فقد أوضح الدكتور سويلم خلال الرد على عدد من استفسارات السادة الحضور ما يلى: