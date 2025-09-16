نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة الريادة يناقش استعدادات بدء العام الدراسي ويوافق علي لوائح الكليات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس جامعة الريادة RST برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة اجتماعه الحادي عشر وحضره السادة النواب والعمداء وأمين عام الجامعة والامين المساعد والأعضاء من الخارج المهندس اسلام الفيشاوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مدينة السادات الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير صحيفة اخبار اليوم والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة.

استعرض الاستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة أمام المجلس تقرير ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات والمراكز المختلفة.

اطلع الدكتور رضا حجازي المجلس علي موافقة مجلس الوزراء علي اضافة ثلاث كليات جديدة للجامعة هي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة والفنون والتصميم، ووافق المجلس علي اللوائح الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة للكليات الجديدة الثلاثة ورفعها إلى المجلس الاعلي للجامعات.

وناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 -2026 من حيث اعلان الجداول الدراسية وتوزيع المواد المشتركة التي تدرس في الكليات وتوجيه الارشاد الاكاديمي للطلاب وتقديم الدعم والإرشاد لهم وتهيئتهم لاختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، واقر المجلس الخريطة الدراسية وخطة الانشطة الطلابية المقترحة للعام الجامعي التي قدمها مجلس شئون الطلاب، واطلع المجلس علي نظام المنح المقدمة لابناء الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة والطلاب المتفوقين من مدارس ستيم ومؤسسة مصر الخير والمتعافين من مرضي السرطان بمستشفي 57357.

واستعرض رئيس الجامعة التقرير السنوي الذي اعده قطاع شئون الدراسات العليا حول البحوث المنشورة دوليا في العام الجامعي السابق، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تكثيف الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمى وزيادة النشر العلمى الدولى فى المجلات والدوريات المفهرسة عالميا.

أشاد المجلس بافتتاح عيادة العلاج الطبيعي التي تضم احدث الأجهزة لتقديم الخدمات العلاجية باسعار زهيدة لاهالي مدينة السادات وقري محافظة المنوفية.، كما اشاد المجلس بمشاركة كلية طب الفم والأسنان بالجامعة في المسابقة العلمية للمؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر والفوزبالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص التشريح الوصفي للأسنان (Dental Anatomy) بعد منافسة قوية مع طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية .

ودعا المجلس عمداء الكليات علي التعاون في تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة، مما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة في تقديم تعليم متميز