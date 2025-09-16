نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل المجتمع الجامعي، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب دورة تدريبية متخصصة بعنوان "مكافحة الفساد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع وعي العاملين، وخاصة في مجال مكافحة الفساد ودوره في دعم جهود الدولة نحو التنمية.

وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور وإشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة حنان كمال الأستاذة بكلية التربية ومقرر لجنة مكافحة الفساد.

وخلال فعاليات الدورة، تم تسليط الضوء على رؤية مصر 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة، مع التركيز على دور مكافحة الفساد وخاصة الفساد الإداري في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وضمان استدامة التنمية. كما تناولت الدورة أهداف التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها في مصر، مع مناقشة الأهداف المرتبطة بالتعليم العالي وتطبيقاتها داخل الجامعة، إلى جانب دور الجهاز الإداري في تحقيق تلك الأهداف.

كما تم إلقاء الضوء على العلاقة الوثيقة بين التنمية ومكافحة الفساد، وخاصة الفساد الإداري، واستعرضت كيفية تطبيق أهداف التنمية المستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة على أهمية الالتزام بالسلوك الوظيفي القويم ودور كل فرد في بناء جهاز إداري فعّال قادر على مواجهة التحديات.

حيث أن مكافحة الفساد تمثل أولوية أساسية في استراتيجية جامعة حلوان المؤسسية، حيث تسعى إلى تعزيز بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية، بما يواكب جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء وفعّال قادر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف عام الأستاذ عبد الله الرصاص رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة.