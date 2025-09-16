نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رئيس جامعة حلوان يبحث مع قيادات وادي النيل تسريع إنجاز المجمع الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المستمر بين شركة وادي النيل للمقاولات وجامعة حلوان، استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدًا من قيادات شركة وادي النيل، ضم اللواء خالد ماضي – رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور أنور إسماعيل – نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حسان، والمهندس عصام فريد، وذلك لمتابعة سير الأعمال الإنشائية داخل الجامعة، وبحث آليات تسريع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجمع الطبي.

حضر اللقاء أيضًا كل من الدكتور هابي حسني، الدكتور أحمد البنداري، والدكتور ياسر لطفي من مركز الاستشارات - جامعة حلوان، المهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة الهندسية حيث تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال، ومناقشة التحديات الفنية واللوجستية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ.

وقد تم التركيز خلال الاجتماع على المجمع الطبي، الذي يُعد من أبرز المشروعات الحيوية داخل الجامعة، حيث يشهد المجمع حاليًا تنفيذ أعمال إنشائية متقدمة تشمل البنية التحتية، التشطيبات، وتجهيزات المرافق الطبية، بما يضمن جاهزيته لتقديم خدمات تعليمية وصحية متكاملة تخدم الطلاب والمجتمع المحلي.

كما تم الاتفاق على خطة عمل تفصيلية للمرحلة القادمة، تشمل توزيع المهام، وتكثيف فرق العمل، وتوفير الدعم الفني اللازم لإنجاز المشروعات وفقًا للجدول الزمني، بما يعكس حرص الجامعة والشركة على تحقيق التكامل المؤسسي لخدمة العملية التعليمية والطبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير بنيتها التحتية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات الخبرة في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة داخل الحرم الجامعي.