ضبط 110644 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (110644) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (2012) سائق تبين إيجابية (113) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1111) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (168) سائق تبين إيجابية (10) حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط (14) محكوم عليهم بإجمالى (26) حكم كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.