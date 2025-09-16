نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر د. عادل عبدالغفار لـ "دوت الخليج": الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تنطلق 2026 – 2027 برؤية عالمية ورؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تمثل إضافة نوعية جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أنها ستبدأ الدراسة رسميًا في العام الجامعي 2026 – 2027 في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح عبدالغفار أن الأكاديمية انطلقت منذ تأسيسها برؤية واضحة، من خلال التعاون مع نخبة من أفضل الجامعات والمعاهد العلمية المرموقة في مجال الهندسة والعمارة والعمران، بما يضمن تقديم تعليم بمعايير عالمية. وأكد أن المفهوم الواسع للأكاديمية يقوم على الاستعانة بخبرات مصرية ودولية متميزة، ليس فقط في التدريس وإنما أيضًا في برامج بناء القدرات، خصوصًا للمهندسين في الجهاز الحكومي، بما يعزز جهود الدولة في استكمال النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأكاديمية ليست مجرد مؤسسة تعليمية تمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا، بل سيكون لها دور محوري في تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال العمارة والعمران، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للمعرفة والخبرة. ولفت إلى ما أكده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن العمران بمفهومه الواسع يشمل نحو ثلاثين تخصصًا، على أن تبدأ الدراسة بثمانية تخصصات أساسية حددتها اللجنة التحضيرية للأكاديمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأكاديمية ستستقطب الطلاب المصريين إلى جانب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية، نظرًا لتنوع التخصصات، وتميز البرامج الدراسية، وثراء الخبرات المشاركة، الأمر الذي سيجعلها مقصدًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يخص الجوانب التنظيمية، أوضح أن القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية تضمن استكمال الهيكل الإداري والأكاديمي والمالي لها، بما يضمن انطلاقتها بقوة. كما أكد أن المصروفات الدراسية لم تحدد بعد، إذ ستُعلن قبل بدء الدراسة بشكل رسمي، وذلك وفقًا لمستوى البرامج التعليمية، ونوعية الخبراء المشاركين، والخدمات التي ستقدمها الأكاديمية.

واختتم عبدالغفار تصريحه لـ دوت الخليج بالتأكيد على أن إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، وإعداد أجيال جديدة قادرة على المساهمة الفعالة في المشروعات القومية والإقليمية.