وزير التعليم: « لا يعقل أن نوجه طلاب المرحلة الثانوية لنظام تعليمي معين»

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لديها ٧٥٠ الف طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة على مستوي الجمهورية التحقوا هذا العام.

وشدد وزير التعليم، أنه لا يعقل أن الوزارة ستجبر كل هذا العدد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بنظام تعليمي معين دون الآخر.

واضاف وزير التعليم، أن نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة التقليدي اختياري وليس اجباري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم.



وتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.