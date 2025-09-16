نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: احتساب أعلى درجة لطلاب البكالوريا في التنسيق الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تنسيق قبول طلاب نظام البكالوريا الجديد بالجامعات سيُبنى على أعلى درجة يحققها الطالب في جميع محاولات أداء الامتحان، بما يتيح فرصًا عادلة للطلاب ويعزز من دافعهم للتفوق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ظهر اليوم، حيث استعرض الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2026.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول عدة ملفات من بينها: تنظيم اختبارات الشهور وتقييم أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا لأول مرة في المرحلة الثانوية، إلى جانب متابعة خطة توزيع الكتب المدرسية، وخطوات مواجهة الكثافة داخل الفصول وسد عجز المعلمين.

كما كشف الوزير عن إدخال مواد جديدة لأول مرة، منها البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.