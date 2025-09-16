أخبار مصرية

وزير التعليم: إعداد 94 منهجًا جديدًا لتطوير المناهج وتبسيطها بما يناسب عقلية الطلاب

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت من إعداد ٩٤ منهجًا دراسيًا جديدًا، بمشاركة أساتذة جامعات ومعلمين، وتحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

وأوضح الوزير أن التغييرات شملت بشكل كامل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، مؤكدًا أن المناهج الجديدة صُممت لتتناسب مع عقلية الطالب في مرحلته الدراسية، دون أن تفرض عليه أي صعوبات تفوق قدراته.

وجاءت تصريحات وزير التعليم خلال لقائه، اليوم، بمحرري ملف التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة

