عاجل- إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح مع انتهاء الموسم السياحي

أحمد جودة - القاهرة - إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح مع انتهاء الموسم السياحي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الموسمية ومع انتهاء موسم الصيف، مؤكدة حرصها على تلبية احتياجات الركاب وفقًا لحجم الطلب.

مواعيد إيقاف قطارات النوم

قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: يتوقف اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025، وآخر تشغيل له من القاهرة يوم 15 سبتمبر 2025.

قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: يتوقف اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، وآخر تشغيل له من مرسى مطروح يوم 16 سبتمبر 2025.

مواعيد إيقاف القطارات المكيفة

قطار مكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: آخر تشغيل من القاهرة يوم 18 سبتمبر 2025، على أن يتوقف بشكل كامل اعتبارًا من 21 سبتمبر 2025.

قطار مكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: آخر تشغيل من مرسى مطروح يوم 19 سبتمبر 2025.

إيقاف القطارات الدرجة الثالثة المكيفة

بدءًا من 28 سبتمبر 2025: إيقاف تشغيل القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة، حيث سيكون آخر تشغيل من القاهرة يوم 27 سبتمبر 2025.

إيقاف تشغيل قطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025، بآخر تشغيل يوم 27 سبتمبر 2025.

إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، حيث سيكون آخر تشغيل له من مرسى مطروح يوم 28 سبتمبر 2025.

التزام الهيئة بخدمة الركاب

أكدت هيئة السكك الحديدية استمرارها في تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات وفقًا لحجم الطلب الموسمي، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير هذا المرفق الحيوي الهام.