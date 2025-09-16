نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مصر تضع التعليم المتقدم في مقدمة أولوياتها».. مدبولي: «افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تنفيذًا لتوجيهات السيسي لتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع» في المقال التالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل حدثًا تاريخيًا وخطوة مهمة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع التعليم المتقدم والبحث العلمي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع.

التعليم المتقدم أولوية وطنية

قال رئيس الوزراء في كلمته خلال الفعاليات:

إن الدولة المصرية تولي التعليم بجميع مراحله اهتمامًا خاصًا، سواء قبل الجامعي أو الجامعي أو الفني، باعتباره استثمارًا في المستقبل.

إن إطلاق الأكاديمية يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي وضعت التنمية العمرانية المستدامة والتعليم المتقدم في قلب أولوياتها.

أن الدولة تهدف إلى إعداد شباب قادر على الإبداع والابتكار وتحمل المسئولية، بما يواكب المتغيرات العالمية.

الأكاديمية منصة إبداع ومعرفة

شدد مدبولي على أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ليست مجرد مؤسسة تعليمية جديدة، وإنما:

منصة علمية دولية تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

صرح يسعى للانفتاح على التجارب العالمية في العمارة والتخطيط العمراني.

منارة علمية تدعم بناء مدن مستدامة تحافظ على الهوية المصرية وتواكب تطلعات المستقبل.

إنجازات عمرانية تدعم التعليم

أوضح رئيس الوزراء أن تدشين الأكاديمية يأتي امتدادًا لما حققته الدولة من مشروعات كبرى مثل:

العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للمدن الذكية.

مدينة العلمين الجديدة كواجهة حضارية وسياحية عالمية.

إحياء القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث.

برامج الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة لرفع جودة حياة المواطنين.

بعد معرفي جديد للتنمية

وأشار مدبولي إلى أن الأكاديمية تضيف بعدًا معرفيًا وبحثيًا إلى جهود الدولة في التنمية العمرانية، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي ترتكز على:

دعم النمو والتشغيل.

الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.

تعاون وشراكات دولية

أعرب رئيس الوزراء عن فخره بتوقيع شراكات استراتيجية مع جامعات أوروبية مرموقة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، مؤكدًا أن هذه الخطوة:

تعزز التبادل الأكاديمي وتدعم البحث العلمي المشترك.

تمنح الطلاب والأساتذة فرصًا للتدريب العملي والتطوير.

تعزز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي عالميًا.

اليونسكو شريك استراتيجي

وأكد مدبولي أن وجود منظمة اليونسكو في هذه الفعالية يضيف قيمة كبيرة، حيث إن المنظمة كانت وما تزال شريكًا لمصر في حماية التراث العالمي وتعزيز التعاون الدولي في التعليم والثقافة والتنمية، مشددًا على أن الأكاديمية ستكون منارة علمية عالمية تجسد دور مصر التاريخي والحضاري.

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ليست مجرد صرح وطني، وإنما مشروع دولي مشترك يعكس التزام مصر بتطوير التعليم المتقدم وصياغة مستقبل مستدام للأجيال القادمة.