نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لم يتم توجيه الطلاب لاختيار البكالوريا وهناك توعية بالنظام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إنه لا يوجد توجيه لاختيار الطلاب بين نظام البكالوريا والثانوية العامة وكل ما يتم هو توعية الطلاب بأهمية نظام البكالوريا والفرص الدراسية والمسارات، لأنها سوف تخفف الضغط على أولياء الأمور والطلا وتمنح الطالب فرصا أكثر.

وأوضح محمد عبد اللطيف، أن هناك تواصلا مستمرا مع مديرى المدارس، وتم مقابلة قرابة 8 آلاف مدير وقيادة، ومشاكل الكثافة تم حلها منذ العام الماضى، والعام الحالى سيتم العمل على جودة التعليم داخل المدارس وتم تأسيس وحدة جودة داخل الوزارة لمتابعة مستوى الطلاب وسوف تقوم بزيارات للمدارس لمتابعة مستويات الطلاب بشكل مباشر، موضحا أنه لا يوجد أى سبب لأن يغيب الطلاب عن الدراسة حيث تم تخفيض الكثافة ولم يقبل مدرسة دون طلاب



جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم، مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم.