نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تأسيس وحدة الجوده والقياس لمتابعة المدارس والطلاب داخل الفصول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأسيس وحدة الجوده والقياس، استعنا فيها ب٢٠٠٠ مدير مدرسة سابق، تكون مهمتها زيارة المدارس مرتين خلال العام وتقييم جودة الطلاب داخل الفصول،

واضاف وزير التعليم، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن نسبة القرائية داخل المدارس تعدت ٨٠ ٪، ونطمح أن توصل إلى ٩٠٪.

وشدد أن الكثافة داخل الفصول المدرسية، قلت بنسبة ٩٠٪، وتابع أن خلال عام ٢٠٢٧، سيكون لدينا خطة إلغاء الفترات المسائية داخل المدارس



واوضح، أن لدينا هذا العام كتب تقييمات، بها اسئلة يحتاجها الطالب داخل العام الدراسي، وتابع عملنا ٩٤ منهج خاص ملك وزارة التربية والتعليم.



ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.