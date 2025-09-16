نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تعليم البرمجة لطلاب الأول الثانوى العام ستنقلهم في طريق آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الإنتهاء من دهانات ١٠ الاف مدرسة على مستوي الجمهورية.



وأضاف وزير التعليم، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن مادة البرمجه لطلاب الصف الأول الثانوي العام، ستفيد الطلاب جيدا



واوضح، أن الطلاب سيدروسها من خلال منصة يابانية، وتابع أن المنهج سيمنح الطلاب كيفية عمل مواقع إلكترونية وغيرها، مشددا أن الطالب سينتقل إلى مرحلة متقدمة جدًا بعد دراسة هذه المادة.

وشدد وزير التعليم، أن البرمجه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الطريق الأول لدراسة الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن اختبار الطلاب سيكون عن طريق المنصة اليابانية وسيحصل على شهادة من خلال، تفيد أنه سيتقن البرمجه، وستفيدة في سوق العمل بعد ذلك.

ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.