عاجل- أبرز تصريحات رئيس الوزراء: وجود منظمة اليونسكو في الفعالية يضيف قيمة خاصة للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران منصة علمية عالمية تعكس رؤية مصر 2030

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات المحلية والدولية، بينهم ممثلون عن منظمة اليونسكو، وسفراء، ورؤساء جامعات ومراكز بحثية. وأكد مدبولي في كلمته أن إطلاق الأكاديمية يمثل حدثًا تاريخيًا وخطوة نوعية جديدة ضمن رؤية مصر 2030، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالي العمارة والتخطيط العمراني.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء

إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة