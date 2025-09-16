- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات رئيس الوزراء: وجود منظمة اليونسكو في الفعالية يضيف قيمة خاصة للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران منصة علمية عالمية تعكس رؤية مصر 2030
أخبار مصر
الثلاثاء 16/سبتمبر/2025 - 12:54 م 9/16/2025 12:54:02 PM
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات المحلية والدولية، بينهم ممثلون عن منظمة اليونسكو، وسفراء، ورؤساء جامعات ومراكز بحثية. وأكد مدبولي في كلمته أن إطلاق الأكاديمية يمثل حدثًا تاريخيًا وخطوة نوعية جديدة ضمن رؤية مصر 2030، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالي العمارة والتخطيط العمراني.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء
إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة
- والعمران يمثل حدثًا تاريخيًا وخطوة جديدة ضمن رؤية الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مكانة مصر كمنصة عالمية للمعرفة والإبداع.
- الأكاديمية ليست مجرد مؤسسة تعليمية بل منصة علمية دولية تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية، وتفتح آفاق التعاون مع التجارب العالمية لبناء مدن مستدامة تحافظ على الهوية وتواكب المستقبل.
- المشروعات القومية العمرانية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، برامج الإسكان الاجتماعي، وتطوير القاهرة التاريخية، تعكس رؤية مصر في العمران المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- الأكاديمية تتسق مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تضع التنمية القائمة على الاستثمار في البنية الأساسية والعمران كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم النمو والتشغيل.
- الإعلان عن شراكات استراتيجية دولية مع ثلاث جامعات مرموقة: المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية في فرنسا، جامعة "سابينزا" في إيطاليا، والمعهد الدولي للإسكان والدراسات الحضرية في هولندا.
- هذه الشراكات تفتح آفاق البحث العلمي المشترك والتبادل الأكاديمي، وتمنح الطلاب والأساتذة فرص تدريب في كبرى المؤسسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر عالميًا.
- وجود منظمة اليونسكو في الفعالية يضيف قيمة خاصة ويؤكد استمرار التعاون الوثيق في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث.
- الأكاديمية منارة للعلم والإبداع، ومشروع دولي يعكس دور مصر الحضاري، ويستهدف صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.