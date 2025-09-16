نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران علامة مضيئة في مسيرة مصر التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة يُمثل حدثًا تاريخيًا ودفعة قوية لتعزيز مكانة مصر الأكاديمية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق قفزة نوعية

وقال مدبولي خلال كلمته في الفعالية: "هذه الأكاديمية ستكون نقطة انطلاق جديدة لمصر نحو ترسيخ التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، وتعزيز الشراكات البحثية التي تدعم الابتكار والإبداع في مجالات العمارة والتخطيط العمراني".

دعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أوضح رئيس الوزراء أن الأكاديمية تأتي كأحد أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023، التي ركزت على تعزيز المرجعية الدولية للتعليم والبحث العلمي، وربطها بالأبعاد المحلية والعالمية، بما يتيح للكوادر المصرية مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

إعداد كوادر معمارية قادرة على قيادة التنمية

وأشار مدبولي إلى أن الأكاديمية ستعمل على إعداد مهندسين معماريين ومخططين حضريين مؤهلين وفق أعلى المعايير الدولية، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل المحلي والدولي، قائلًا: "هدفنا أن نُخرّج أجيالًا قادرة على قيادة مشروعات التنمية العمرانية في مصر والمنطقة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العمرانية والبيئية".

مصر مركز إقليمي للتعليم المعماري والعمراني

وشدد رئيس الوزراء على أن الأكاديمية ستكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال العمارة والتخطيط العمراني، حيث ستمنح شهادات مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعة سابينزا في روما، والمدرسة الدولية للهندسة المعمارية في فرنسا، وجامعة إيراسموس روتردام في هولندا.

التزام بمستقبل مستدام

وأضاف مدبولي: "الأكاديمية لا تهدف فقط إلى تخريج معماريين ومخططي عمران، بل أيضًا إلى تقديم تدريب متخصص للمهنيين العاملين بالفعل، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وصون التراث الثقافي، وتطوير قدرات الشباب المصري"، مؤكدًا أن مصر ماضية في بناء منظومة تعليمية تواكب المستقبل وتخدم الأجيال القادمة.