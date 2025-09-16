نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم فعاليات افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU)، والتي تأسست على أحدث طراز بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، وذلك بحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة وممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية الشريكة. كما تخلل الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه المناسبة تمثل محطة استثنائية في مسيرة التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر ودول العالم، موضحًا أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تأتي كأحد أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023. وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تعزيز المرجعية الدولية وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالأبعاد المحلية والعالمية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويطور برامج أكاديمية حديثة، ويفتح آفاق المشاركة في مشروعات بحثية دولية ذات أولوية.

وأضاف الوزير أن مصر باتت تمتلك منظومة تعليم عالٍ متكاملة تضم نحو 132 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، فضلًا عن 19 فرعًا لجامعات أجنبية مرموقة من دول صديقة وشقيقة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في البيئة التعليمية المصرية، ويعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية للتعليم العالي.

وأشار عاشور إلى أن بنك المعرفة المصري يعد أحد أبرز إنجازات المرجعية الدولية للاستراتيجية الوطنية، حيث اعترفت به منظمة اليونسكو كأكبر منصة رقمية للمعرفة في العالم، قبل أن ينضم إلى مبادرة "بوابات المعرفة" ليصبح منصة دولية لإنتاج وتصدير المعرفة تحت مسمى "EKB International"، وهو ما جعل مصر مركزًا للإشعاع العلمي والثقافي بالمنطقة.

كما أوضح أن تأسيس الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية جاء استجابة للتحديات العمرانية المتزايدة مثل التوسع الحضري والحوكمة والإسكان والتنمية المجتمعية والحفاظ على التراث والهوية المعمارية. مشددًا على أن العمارة ليست مجرد عملية بناء، بل فن يعكس قيم المجتمع ويعزز جودة الحياة.

وأكد الوزير أن التعاون مع منظمة اليونسكو يمنح المشروع أهمية استثنائية، ليس فقط من خلال ما يوفره من خبرات وإمكانات معرفية، بل أيضًا لما يعكسه من ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لمصر التي تمتلك رصيدًا حضاريًا وهندسيًا عريقًا.

وتغطي الأكاديمية مجالات متعددة تشمل العمارة الرقمية والتقنيات الحديثة وتخطيط المدن والحوكمة العمرانية والتنمية الحضرية وصون التراث وإعادة تأهيل العمران، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية العالمية.

واختتم عاشور كلمته بالتأكيد على أن افتتاح الأكاديمية يمثل أكثر من مجرد تدشين لمؤسسة تعليمية جديدة، بل إعلان عن انطلاق منصة دولية للحوار والإبداع في مجال العمارة والعمران، تسهم في إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، وتفتح الباب أمام تعاون دولي مثمر عبر مشروعات بحثية ومناهج مشتركة وخطط مستقبلية طموحة.