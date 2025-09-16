نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة 511 مليون جنيه..الجيزة تعزز البنية التعليمية بدخول مدارس جديدة للخدمة مع بداية العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروعات التعليمية الجديدة بلغت تكلفتها 511 مليون جنيه وأسهمت في توفير 619 فصلًا دراسيًا.

وأوضح المحافظ أنه سيتم دخول 16 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة ٤٤٦.٨٧٠ مليون جنيه بإجمالي ٥٦٤ فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى ٤ مدارس توسعات وتعلية بتكلفة نحو ٣١.٩٣٦ مليون جنيه بإجمالي ٣٥ فصلًا دراسيًا فضلًا عن مدرستين إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة ٣٢.٢٠٤ مليون جنيه بإجمالي 20 فصلًا دراسيًا.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بمراكز منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس والعياط والصف ومدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى أحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية وذلك في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وأوضح النجار أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيساهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافات العالية.

وفي تكليفاته لاستقبال العام الدراسي الجديد شدد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة للطلاب مع التأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس إلى جانب توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات مياه ونوافذ وإنارة وأسوار وبوابات، ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات بشكل فوري.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة للطلاب مشيرًا إلى أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته وهو ما تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

