"الإسكان": تسليم مدرسة تعليم أساسي بالمنيا الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة دفع معدلات التنفيذوالانتهاء من الأعمال الجارية وفق البرامج الزمنية المحددة، أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم تسليم مدرسة التعليم الأساسي الواقعة بمنطقة 219 عمارة إسكان اجتماعي إلى هيئة الأبنية التعليمية، وذلك استعدادًا لتشغيلها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي 2025/2026.

ويأتي هذا في إطار حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات التعليمية الأساسية وتسهيل حصول أبناء سكان المدينة، خاصة قاطني مناطق الإسكان الاجتماعي ومنطقة القرنفل بالامتداد، على تعليم متميز يواكب خطط التنمية الشاملة بمدينة المنيا الجديدة.





وفي الإطار نفسه، قام مسئولو جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية بمدرسة النيل الدولية، لمتابعة أعمال وأعمال تنسيق الموقع، فضلًا عن تركيب وحدات التكييف داخل المباني.

وتقام المدرسة تُقام على مساحة إجمالية قدرها ١٨,٩٠٠ متر مربع، وتضم عددًا من المرافق الرياضية والترفيهية، وتضم ٥٢ فصلًا دراسيًا تغطي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب معامل متطورة، ومسرح مجهز على أعلى مستوى، وملعب رياضي متكامل، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.