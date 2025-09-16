4 ملايين دولار للبطل.. كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - خصص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 17.6 مليون دولار، قيمة الجوائز المالية للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025 – 2026.

الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا



وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن تفاصيل الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ 4 ملايين دولار، فيما سيحصل وصيف البطل على 2 مليون دولار.

وأضاف، "سيتم توزيع مبالغ مالية على الفرق الأخرى المشاركة، حيث ستحصل الفرق التي ستصل إلى نصف النهائي على 1.2 مليون، فيما تبلغ قيمة جوائز الفرق الأربعة التي تصل إلى ربع النهائي 900 ألف دولار لكل فريق، كما حدد كاف مبلغ 700 ألف دولار لكل فريق من الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، ليصل إجمالي الجوائز المالية للمسابقة إلى 17.6 مليون دولار".

ويشارك ناديا الأهلي وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك من المغرب ناديا الجيش الملكي ونهضة بركان.

وتوج بيراميدز بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بينما حصل نهضة بركان المغربي على كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا "12 مرة"، بينما حصل ناديا الزمالك ومازيمبي الكونغولي على اللقب القاري في 5 مناسبات.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباريات الدور التمهيدي الأول "دور الـ 64"، بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى مباريات الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

في حين ستقام منافسات الدور التمهيدي الثاني "دور الـ 32" أيضا بنظام الذهاب والإياب، حيث ستجرى جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، فيما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز حامل لقب البطولة، لفريق نادي الجيش الرواندي، بينما سيلعب الأهلي في دور الـ 32 ضد الفائز من أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.