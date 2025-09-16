نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمة رئيس الوزراء في افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم انطلاق فعاليات افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU)، والتي تأسست وفق أحدث النظم العالمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة. وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات المصرية والأجنبية، وقيادات المراكز البحثية، وممثلي المؤسسات الدولية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تدشين الأكاديمية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم في جميع مراحله، باعتباره استثمارًا مباشرًا في المستقبل، عبر بناء جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة الغد الأفضل.

وأكد مدبولي أن الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية لا تعد مجرد مؤسسة تعليمية جديدة، بل تمثل منصة علمية دولية تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، وتفتح المجال أمام تبادل التجارب والخبرات العالمية، بهدف إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار في مجالي العمارة والتخطيط العمراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مدن عصرية ومستدامة تحافظ على الهوية الوطنية وتواكب متطلبات المستقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إطلاق الأكاديمية يأتي استكمالًا لما حققته الدولة من إنجازات كبرى في مجال التنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر من بين هذه الإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة، ومدينة العلمين الجديدة التي أصبحت واجهة حضارية وسياحية حديثة على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع إحياء القاهرة التاريخية الذي يسعى للحفاظ على التراث المعماري الفريد، فضلًا عن برامج الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة التي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على تعزيز النمو والتشغيل، مؤكدًا أن التنمية العمرانية تعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات.

وقال إن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية مهدت الطريق أمام هذه الطفرة العمرانية، واليوم تضيف الأكاديمية بعدًا معرفيًا وبحثيًا يسهم في تعزيز هذه الجهود.

كما أعلن رئيس الوزراء عن توقيع شراكات استراتيجية بين الأكاديمية وثلاث جامعات دولية مرموقة، هي: المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بفرنسا، وجامعة سابينزا الإيطالية، والمعهد الدولي للإسكان والدراسات الحضرية في هولندا، موضحًا أن هذه الشراكات تفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وتوفير فرص للتبادل الأكاديمي والتدريب العملي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي العالمية.

وأكد مدبولي أن مشاركة منظمة اليونسكو في هذه الفعالية تضفي بعدًا دوليًا مميزًا، مشيدًا بدورها كشريك رئيسي لمصر في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث. وأعرب عن تطلعه لتعميق هذا التعاون من خلال الأكاديمية، التي ستصبح منارة علمية وإبداعية تعكس الدور الحضاري والتاريخي لمصر وتدعم التعاون الدولي في مجالات العمران المستدام والتعليم المتقدم.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية ليست مجرد صرح وطني، بل هي مشروع دولي مشترك يجمع بين العراقة المصرية والخبرة العالمية، بما يسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.