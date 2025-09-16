نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز حماية وتنمية البحيرات يطلق إشارة بدء موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهاز حماية وتنمية البحيرات يطلق إشارة بدء موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار 2025

أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صباح اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، إشارة السروح لبدء موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار، بعد توقف استمر أربعة أشهر، في إطار خطة الجهاز لدعم الصيادين وضمان استدامة الثروة السمكية.

راحة بيولوجية لضمان استدامة المخزون السمكي

وأوضح اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن فترة التوقف جاءت كراحة بيولوجية ضرورية تتيح للأسماك فرصة للنمو والتكاثر، بناءً على دراسات علمية دقيقة تراعي دورة حياة الكائنات البحرية.

وأكد أن هذه السياسة تحقق التوازن بين الاستغلال الرشيد للموارد والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن استدامة الإنتاج السمكي للأجيال القادمة.

تيسيرات للصيادين وتجهيز المراكب للموسم الجديد

أكد فرحات أن الجهاز بذل جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات الصيد، من خلال استخراج التراخيص وتنظيم استخدام المعدات المصرح بها، مشيرًا إلى أن فترة التوقف منحت الصيادين فرصة لصيانة مراكبهم وتجهيز معداتهم استعدادًا لموسم ناجح.

كما شدد على أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة للحفاظ على الثروة السمكية والموارد الطبيعية.

الحرف التقليدية وأبرز أنواع الأسماك بخليج السويس

تُعد حرفة الجر من أبرز الحرف التقليدية بخليج السويس، حيث تختص بصيد الأسماك القاعية مثل: الجمبري، المكرونة (الحارت)، البربوني، الشخرم، الحفارة، السوبيا (السبيط)، والكلماري.

أما حرفة السنار فتتميز بصيد أصناف مميزة مثل: الشعور، الكشر بأنواعه (الشريف، الزرابين، المبقرش، التوين)، إضافة إلى الوقار، الصدف، والملص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

تعاون مؤسسي وحضور رسمي بارز

شهدت مراسم انطلاق الموسم حضور عدد من القيادات التنفيذية، بينهم:

المهندس/ طارق فتحي "مدير عام المنطقة"

المهندس/ أحمد علي محمد "مدير إدارة المصايد"

السيد/ أحمد محمد عبد المقصود "مدير الميناء"

السيد/ هاني عبده "مدير الشئون الإدارية"

السيد/ عبد الحكيم كامل "مدير أمن الميناء"

السيد/ أحمد جرياء "مدير إدارة الحصر"

إلى جانب ممثلي جهاز مخابرات حرس حدود السويس والعاملين بالمنطقة، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة المعنية.

فرحة الصيادين ودعم متواصل من الجهاز

أعرب الصيادون عن سعادتهم ببدء الموسم الجديد، موجهين الشكر للجهاز التنفيذي ولمخابرات حرس حدود السويس على ما قدموه من دعم وتسهيلات ساعدت على انطلاق السروح في أجواء منظمة وناجحة.

وأكدوا أن استئناف الصيد يمثل لهم مصدر رزق أساسي ويعزز من حركة السوق المحلي.