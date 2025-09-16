نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية بالعاصمة الإدارية بحضور مدبولي وعاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح اليوم الثلاثاء الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة وممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية الشريكة.

ويأتي افتتاح الأكاديمية، التي تأسست على أحدث طراز عالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، ليشكل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية والبحثية في مصر، حيث ستعمل على دعم مجالات العمارة والتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو المدن الذكية والعمران الأخضر.

كما تتضمن الفعاليات توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولي مع مؤسسات أكاديمية وبحثية كبرى، الأمر الذي يعزز من مكانة الأكاديمية كمركز دولي لتبادل الخبرات والمعرفة، ويضعها في صدارة الكيانات التعليمية الداعمة للتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.