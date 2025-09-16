نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السنغال: الصحفيون الأفارقة يدينون الهجمات المميتة المتزايدة والمتواصلة على الصحفيين في غزة

أعرب اتحاد الصحفيين الأفارقة (FAJ)، عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للصحفيين والإعلاميين في غزة على يد القوات الإسرائيلية بأوامر من حكومتها؛ حيث قُتل ما لا يقل عن 221 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا.

ننعي زملاءنا الذين سقطوا، ونُدرك الصدمة التي تحملها الصحفيون الضحايا، ونُعرب عن تضامننا الصادق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي لا يزال أعضاؤها يُغطون الأحداث في خوف وحزن.

وقال الاتحاد في بيان له، إن ما نشهده ليس نوعًا واحدًا من الأذى، بل نمطٌ ممنهجٌ من الانتهاكات، نادرًا ما يُقارن به في التاريخ الحديث. قُتل صحفيون أثناء عملهم وخارج أوقات عملهم في منازلهم مع عائلاتهم، وتعرضت مكاتب إخبارية ومحطات إذاعية محلية ومركبات صحفية تحمل علامات واضحة للهجوم. وتعرض صحفيون لإصابات بالغة، وحُرموا من الرعاية الطبية اللازمة، أو أُجبروا على العمل دون معدات وقائية، وشهدت المنطقة اعتقالات واحتجازًا بمعزل عن العالم الخارجي، وتقارير عن سوء المعاملة، واستهدفت التهديدات وحملات التشهير والمضايقات الرقمية زملاءهم في العمل، مما تسبب في عرقلة وصول وسائل الإعلام الخارجية لشهور، كما صودرت المعدات أو أُتلفت، إلى جانب أرشيفاتهم الشخصية وسبل عيشهم.

وأضاف: “تُشكل هذه الانتهاكات انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. يجب على القوات الإسرائيلية حماية الصحفيين وغيرهم من المدنيين، والامتناع عن استهداف وسائل الإعلام، واتخاذ خطوات فعّالة لمنع المزيد من الأذى. يجب أن يخضع كل قتل وكل اعتداء على صحفي لتحقيق شامل ومستقل وعلني، يُفضي إلى محاكمة المسؤولين عنه”.

وتابع: “هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان سلامة ويسر التغطية الإعلامية، بما في ذلك ضمان توفير معدات الحماية، وترتيبات إخلاء موثوقة، واتصالات مستقرة. يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين، والتحقيق فورًا في أي ادعاءات بالتعذيب أو المعاملة القاسية”.

واستكمل قائلًا: “تماشيًا مع موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، يُعرب اتحاد الصحفيين الفلسطينيين والنقابات التابعة له عن تضامنه التام والكامل مع منظمتنا الشقيقة، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي لا يزال يعمل بها نحو 800 صحفي في غزة وحدها، سنواصل دعم الصحفيين الفلسطينيين وتعزيز أصواتهم، وخاصةً أولئك الذين بقوا في غزة لتغطية الأحداث ونقلها، والذين غالبًا ما تكون مخاطر سلامتهم وأعباء رعايتهم غائبة عن الأنظار، على الرغم من التحديات الهائلة التي تُواجهها التغطية الإعلامية في أوقات النزاع، والحفاظ على سلامتهم، ومقاومة الإفلات من العقاب”.

ودعا الاتحاد إلى تعبئة ودعم عاجلين ومتزايدين لصندوق السلامة الدولي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين، والذي يُقدم دعمًا تضامنيًا مُلحًا للصحفيين الضحايا.

وتابع: “إلى الحكومات والمنظمات القارية والهيئات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة، رسالتنا واضحة، تحركوا الآن لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وصون البنية التحتية الإعلامية، ودعم حق الجمهور في المعرفة، يسّروا وصول وسائل الإعلام المستقلة والجهات الإنسانية الفاعلة، احرصوا على أن تؤدي التحقيقات إلى العدالة لا إلى إغلاق الملفات. كما نحثّ الدول على اعتماد اتفاقية دولية جديدة لحماية الصحفيين، كما اقترح الاتحاد الدولي للصحفيين، لتوفير ضمانات ملزمة لسلامتهم واستقلاليتهم، ولن يتجاهل الصحفيون الأفارقة ما يحدث، ونحن نحث العالم على عدم تجاهله أيضًا”.