نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني بالدوحة: توافق على رفض تهجير الفلسطينيين وتعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني بالدوحة: توافق على رفض تهجير الفلسطينيين وتعزيز العلاقات الثنائية

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.

إشادة إيرانية بدور مصر في الملف النووي

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الإيراني استهل اللقاء بتجديد الشكر والتقدير للسيد الرئيس على الجهود المصرية في تيسير المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أفضت إلى اتفاق استئناف التعاون الموقع في القاهرة يوم 9 سبتمبر 2025.

بحث المستجدات الإقليمية ورفض تهجير الفلسطينيين

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيسين تناولا التطورات الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

كما تبادلا الرؤى بشأن الوضع في قطاع غزة، حيث أعربا عن رفضهما القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وفي هذا السياق، جرى التطرق إلى الجهود المصرية المستمرة منذ عامين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

دعم الحلول السياسية للأزمات

ناقش الرئيسان مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات، وشددا على أهمية تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحافظ على وحدة وسيادة تلك الدول ومقدرات شعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

توافق على تعزيز التشاور والعلاقات الثنائية

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على ضرورة مواصلة التشاور بين البلدين بشكل أكثر عمقًا في ضوء التطورات الراهنة، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، استنادًا إلى ما لدى البلدين من إمكانات وقدرات كبيرة، وبما يحقق المصالح المشتركة وفق مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.