عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوح

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

مشاركة فاعلة في القمة

وقد شارك الرئيس السيسي في جلسات القمة التي انعقدت بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية، حيث تناولت القمة المستجدات الأخيرة في المنطقة، وركزت على بحث سُبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على دولة قطر، وما تمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي.

موقف مصري ثابت

وأكد السيد الرئيس خلال القمة على ثوابت الموقف المصري الداعم للأشقاء، والرافض لأي انتهاكات تهدد سيادة الدول العربية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف التصعيد وفتح المجال أمام جهود السلام العادل والشامل.

تعزيز التضامن العربي الإسلامي

كما دعا الرئيس السيسي إلى تعزيز التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن وحدة الصف هي السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على مصالح الشعوب.