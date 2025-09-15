أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

التزام حكومي بتطوير المنظومة الضريبية

قال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى.

وأضاف أن سرعة إعداد هذه الحزمة الجديدة يأتي في إطار التزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية واليقين بين أطراف المنظومة الضريبية، مع العمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة للممولين.

محاور الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع أبرز ملامح الحزمة الثانية من المبادرة، والتي تشمل:

تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.

تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في مختلف المحافظات.

إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا.

إدخال إصلاحات إضافية لتلبية طلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.

دعم مجتمع الأعمال والممولين

وأكد الاجتماع أن هذه الحزمة تأتي استجابة مباشرة لملاحظات وطلبات مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية للأنشطة الاقتصادية.