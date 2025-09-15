نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع درجات أعمال السنة للشهادة الإعدادية 2025 وفق النظام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل محدثة بشأن توزيع درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، وذلك بعد اعتماد القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2027 الذي أصدره محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. ويأتي هذا القرار في إطار تطوير نظام التقييم وتعديل المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 الخاص بتنظيم التقويم التربوي الشامل للمرحلة الإعدادية.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين أعمال السنة وامتحانات نهاية العام، بما يضمن أن يعكس التقييم المستوى الفعلي للطالب طوال العام الدراسي وليس فقط أداؤه في الامتحان الختامي.

توزيع درجات المواد الأساسية

حددت الوزارة خطة توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي (شهادة إتمام التعليم الأساسي) على النحو التالي:

اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة، بواقع 16 درجة لأعمال السنة و64 درجة لامتحان نهاية العام.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، منها 12 درجة لأعمال السنة و48 درجة للامتحان النهائي.

الرياضيات: 60 درجة، موزعة على 12 درجة لأعمال السنة و48 درجة للامتحان النهائي.

العلوم: 40 درجة، بواقع 8 درجات لأعمال السنة و32 درجة للامتحان النهائي.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، تشمل 8 درجات لأعمال السنة و32 درجة للامتحان النهائي.

وبذلك يصبح إجمالي درجات المواد الأساسية 280 درجة، منها 56 درجة لأعمال السنة و224 درجة مخصصة لاختبارات نهاية العام، وهو ما يعكس أهمية المتابعة المستمرة للطلاب طوال العام.