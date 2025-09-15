نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الناس يُمثل مصر في فعاليات أكبر حدث عالمي للمناظير "HITEC 2025" انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي في المقال التالي

تنطلق فعاليات HITEC 2025 – Global Reach، Real Impact، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر القادم، في الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد أحد أهم وأكبر المؤتمرات الدولية في مجال المناظير، إضافة إلى أنه يُصنَّف واحد من أكبر دورات مناظير من حيث الحضور، وذلك بمشاركة مميزة من مستشفى الناس الخيري، كما يحظى الحدث الطبي العالمي الفريد بمشاركة خبراء المناظير من أكثر من دولة.

بث حي من كبرى المراكز العالمية

ويمتاز هذا الحدث بنقل حي ومباشر للمناظير من كبرى المراكز العالمية، مثل: جامعة جونز هوبكنز (الولايات المتحدة)، ميلانو (إيطاليا)، القاهرة (مصر)، هونغ كونغ وغيرها، بمشاركة نخبة من أعلام هذا التخصص، وعلى رأسهم: دكتور موئن خشّاب، دكتور أليساندرو ريبّيشي، دكتور شيماء الخولي، وغيرهم من الروّاد الدوليين.

مشاركة مصرية مميزة عبر مستشفى الناس

وفي هذا السياق، يفتخر مستشفى الناس، بأن يكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الفريد، من خلال المشاركة في النقل الحي المباشر لحالات المناظير التداخلية من داخل المستشفى، ليؤكد بذلك مكانته باعتباره مركزًا إقليميًا رائدًا ومساهمًا فاعلًا في رسم مستقبل طب المناظير عالميًا.

وضع المستشفى على الخريطة الطبية العالمية

ويشار هنا إلى أن مشاركة مستشفى الناس في فعاليات "HITEC 2025"، لا تعكس فقط كفاءة وخبرة فريق وحدة المناظير بالصرح الطبي المصري الكبير، بل تضع اسم المستشفى على خريطة المراكز الطبية العالمية، بما يساهم في تعزيز السمعة الدولية للمستشفى كمنارة للتميز الطبي، ومنح فريق العمل فرصة للتفاعل المباشر والتعلّم من أبرز الخبراء العالميين، إضافة إلى فتح آفاق واسعة للتعاون الدولي مع مراكز رائدة في مجال المناظير.

رسالة المستشفى واستمرار مسيرته الخيرية

وبهذه المشاركة، يثبت مستشفى الناس أنه شريك رئيسي في صناعة الحدث الأهم والأكبر عالميًا في مجال المناظير، ويواصل مسيرته في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية.

ويأتي هذا فيما يُعد مستشفى الناس واحدًا من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، حيث يقدم خدماته بالمجان لكل المصريين، ويفتح أبوابه لجميع مرضى القلب، الجهاز الهضمي، السكري، الحروق، زراعة الكبد، ويعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا.