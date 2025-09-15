نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 3160 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والمحال والأسواق والبدّالين التموينيين بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحصيل 14.8 مليون جنيه غرامات من أصحاب المخابز البلدية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال الشهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٣١٦٠ مخالفة تموينية متنوعة حيث تم ضبط ١٥١٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم و٣٦٤ شيكارة دقيق فاخر و١٣ طن لانشون ولحوم ومصنعاتها و١٢٣٦ بطاقة تموينية و٢٠ أسطوانة بوتاجاز تجارية و١٢ ألفًا و٨٣٠ لتر زيت غير معبأ و٩٦ زجاجة زيت تمويني و١٦٠ كيلوجرامًا من السكر التمويني و٨ آلاف و٤١٠ كيلوجرامات أرز بلدي و٩.٥ طن قمح محلي و١٦ ألفًا و٩٩ علبة سجائر، بالإضافة إلى ٤٩٧٣ لتر سولار و١٣٠ لتر بنزين ٨٠.

وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٣٦٤ محضرًا في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن و٦٩ محضرًا في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية و٢١ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز إضافة إلى ٧٠٦ محاضر في مجال الأسواق والمحال العامة.

ومن جانبه صرّح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت ١٤.٨ مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر يونيو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

IMG-20250915-WA0034

IMG-20250915-WA0031

IMG-20250915-WA0033

IMG-20250915-WA0030