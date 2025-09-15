نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وسط حضور واسع من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي، ودعمها الكامل لوحدة الصف العربي والإسلامي، محذرًا من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة والعالم، ومشددًا على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام.

تضامن مصر مع قطر ورفض العدوان الإسرائيلي

أكد الرئيس السيسي في مستهل كلمته تضامن مصر الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف أراضيها، مشددًا على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي.

تحذير من التصعيد الإسرائيلي

حذر الرئيس السيسي من خطورة السلوك الإسرائيلي المنفلت، الذي يسعى لتوسيع رقعة الصراع وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأنه لا يمكن السكوت عن هذه الاعتداءات التي تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

جدد الرئيس السيسي تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الرئيس إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باعتبارها السبيل الوحيد للحفاظ على حل الدولتين.

دعوة لوحدة الصف العربي والإسلامي

شدد الرئيس السيسي على أن وحدة الصف العربي والإسلامي باتت ضرورة ملحّة في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدًا أن مصر ستظل تدعم كل جهد صادق لتحقيق السلام العادل، وحماية الأمن القومي العربي والإسلامي.

كما دعا إلى إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، لتعزيز الجبهة الموحدة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.