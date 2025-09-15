نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جاهزية المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ويؤكد بدء التطبيق في المنيا ودراسة ضم الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مناقشة إمكانية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة.

بدء تطبيق المنظومة في المنيا

وأكد رئيس الوزراء أن التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية سيبدأ بمحافظة المنيا، لتكون أولى محافظات هذه المرحلة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد في مختلف المجالات.

دراسة شمول الإسكندرية بالمرحلة الثانية

أوضح مدبولي أن المطلوب حاليًا هو استكمال الدراسات المالية للتأكد من إمكانية ضم محافظة الإسكندرية، خاصة مع إعلان القطاع الخاص الطبي بالمحافظة استعداده الكامل للمشاركة في المنظومة ودعم تشغيلها.

الصحة: دعم شامل ومشاركة قوية من القطاع الخاص

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المنظومة تعد أحد أهم المشروعات الوطنية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تتميز بوجود مستشفيات جامعية قوية ودعم من القطاع الخاص، وهو ما يعزز فرص إدراجها بالمرحلة الثانية.

جاهزية البنية الصحية والتقارير الفنية

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية، والتي تضم: (مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء)، بإجمالي 12 مليون نسمة، مشيرة إلى أن الإسكندرية تتمتع بميزة نسبية بوفرة الكوادر البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة.

مؤشرات المنظومة وأعداد المستفيدين

بدوره، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن إجمالي المستفيدين من المنظومة بلغ 5.1 مليون مواطن في 6 محافظات بنسبة تسجيل وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أن الدراسات الاكتوارية تؤكد قدرة المنظومة على استيعاب محافظة الإسكندرية ماليًا.

دعم القطاع الخاص وتكامل المؤسسات

وأشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى أن سلسلة من ورش العمل مع القطاع الطبي الخاص أثبتت جاهزية المستشفيات والأطباء للمشاركة الكاملة في التطبيق، مؤكدًا أن المحافظة تقدم دعمًا قويًا لتيسير دخول المنظومة.

وثيقة الأطر والسياسات للمنظومة

كما استعرض اللواء وليد عدلي وثيقة الأطر والسياسات وصلاحيات الجهات، مؤكدًا أن بيانات المنظومة تعد من ركائز الأمن القومي، وأن الهدف هو تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التشغيل الأمثل.

خطوات مقبلة

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة ضم محافظة الإسكندرية بعد استكمال الدراسات المالية، موجهًا بالبدء الفوري في تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا كأول خطوة للمرحلة الثالثة.