القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 07:36 مساءً - اختتمت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالعاصمة القطرية الدوحة أعمالها مساء اليوم الإثنين، باعتماد البيان الختامي الذي وافق عليه الحضور من الرؤساء والزعماء والقادة رؤساء الحكومات والوزراء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال رئاسته نهاية الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، مساء اليوم، ختام القمة بموافقة المشاركين بها على البيان الختامي.

وأشاد الشيخ آل ثاني بالجهود التي بذلها المشاركون في إعداد البيان الختامي والذي وافق عليه الحضور، موجها الشكر لكل الرؤساء والقادة والزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء الذين شاركوا في أعمال القمة التي انطلقت اليوم بالدوحة، معربا عن أمله في أن تنعم المنطقة والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.