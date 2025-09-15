رئيس وزراء ماليزيا: الهجوم على الدوحة انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 07:36 مساءً - أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الهجمات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل استفزازًا متعمدًا وغير مبرر، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وللقانون الدولي.

وأوضح أنور إبراهيم في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة أن هذا التصعيد الإسرائيلي يكشف بوضوح الطبيعة العدوانية للاحتلال، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له غزة من دمار "يجري أمام أعين العالم"، فيما يعيش الشعب الفلسطيني معاناة غير مسبوقة تحت وطأة القصف، والحصار، والتهجير.

وأضاف أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب ينسف منظومة القانون الدولي ويضع مصداقية المؤسسات الأممية على المحك.

وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن الوقت قد حان لفرض "عقوبات رادعة على إسرائيل"، وقطع أي غطاء دبلوماسي يتيح لها التمادي في انتهاكاتها. كما دعا إلى انخراط جاد من المجتمع الدولي لوقف الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لإغاثة الجوعى والضعفاء في غزة، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

واختتم أنور إبراهيم بالتأكيد على أن الاعتداء على قطر ليس حادثًا منفصلًا، بل امتداد لسياسة إسرائيل التوسعية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى موقف موحد يترجم التضامن العربي والإسلامي إلى إجراءات ملموسة توقف العدوان وتدعم القضية الفلسطينية.