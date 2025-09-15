رئيس جزر القمر: الاعتداء على قطر يستهدف الأمن العربى والإسلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 07:36 مساءً - أكد رئيس جزر القمر غزالى عثمانى، فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالدوحة، أن بلاده تدعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أن العدوان على قطر يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأضاف رئيس جزر القمر، أن الاعتداء على قطر يستهدف الأمن العربي والإسلامي، داعياً إلى موقف موحد يضمن حماية سيادة الدول وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.