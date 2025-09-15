نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك.

الحكومة تؤكد تعظيم دور بنك الاستثمار القومي

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود تعظيم دور البنك كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم جهود الدولة التنموية.

مناقشة مستجدات فض التشابكات المالية

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع ناقش مستجدات فض التشابكات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي مع جهات الدولة المختلفة، في إطار العمل على تحقيق الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

دور البنك في دعم الاستثمارات الحكومية

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمارات الحكومية ورفع كفاءتها لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.

استعراض ما تم سداده من مديونيات

فيما أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، تفاصيل ما تم سداده من مديونيات مختلفة فى إطار جهود فض التشابكات، وما يتم من خطوات عملية فى هذا الملف الحيوي.