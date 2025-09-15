نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تكرم مراكز التدريب والمحاضرين وتسلّم شهادات للمتدربين في احتفالية كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، احتفالية لتكريم مراكز التدريب والمحاضرين المعتمدين بالنقابة، وتسليم شهادات التدريب للمهندسين المتدربين، وذلك بحضور أعضاء هيئة المكتب وعدد من قيادات النقابة.

وتضمن الحفل أربع جلسات علمية تناولت موضوعات مواكبة لمتطلبات سوق العمل، شملت: تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الهندسة، الأمن السيبراني وحماية البيانات، معايير السلامة والصحة المهنية (OSHA)، إضافة إلى نمذجة معلومات البناء (BIM).

وأكد المهندس طارق النبراوي، في كلمته، أن النقابة تعتبر التدريب «المهمة الأساسية» التي تضعها على رأس أولوياتها، باعتباره المدخل الحقيقي لمواجهة تحديات التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة أطلقت أكبر برنامج تدريبي في مجال إدارة المشروعات الاحترافية (PMP) يستهدف تدريب 10 آلاف مهندس خلال العام الجاري لتأهيلهم لفرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تتحرك في مجال التدريب على نطاق واسع من خلال دعم مقدمي الخدمات التدريبية وإنشاء معامل متخصصة داخل النقابة، بجانب التعاون مع جهات تدريبية مختلفة، مشددًا على انفتاح النقابة على آراء المهندسين وخاصة الشباب لتطوير البرامج التدريبية.

من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات الأمين العام أن النقابة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه تأهيل المهندسين منذ لحظة قيدهم، وتعمل عبر لجانها وشُعبها والنقابات الفرعية على تقديم برامج تدريبية بالحضور الفعلي أو عن بُعد، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المهندسين في مختلف المحافظات.

كما أشاد الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، بالحضور الكثيف من شباب المهندسين، معتبرًا أن التدريب يمثل ركيزة أساسية لمستقبل المهنة، داعيًا إلى إجراء استطلاعات للرأي بين المتدربين لتصميم برامج أكثر ملاءمة خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

في السياق ذاته، ثمّن المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة التدريب ومراكز التدريب المتعاونة مع النقابة، مؤكدًا أن النقابة لا تقتصر على ملف المعاشات فقط، بل تركز بشكل واسع على دعم شباب المهندسين وفتح آفاق جديدة أمامهم عبر التدريب.

واختتم الحفل بتسليم شهادات التدريب للمهندسين المتدربين، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات المهندسين وتأهيلهم لمواكبة احتياجات سوق العمل.

