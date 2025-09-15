الرئيس الفلسطيني : نشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا نقف صفا واحدا مع قطر في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطر، وندعو لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: " نشكر السعودية وفرنسا على جهدهما لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ونشيد بالجهود التي تبذلها مصر وقطر لوقف النار بغزة".

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

