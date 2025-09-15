رئيس الحكومة يقرر نقل تبعية ميناء أبو طرطور التعدينى للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية ميناء أبو طرطور التعدينى بما عليه من منشآت من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر .

وتؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر كافة الحقوق المتعلقة بالميناء وتتحمل بكافة الالتزامات المترتبة عليه، وتكون لها الولاية الكاملة على كافة الأنشطة الواقعة داخل الميناء .