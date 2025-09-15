رئيس مجلس الوزراء يقرر مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٧٥ لسنة ٢٠٢٥، وجاء القرار كالآتى:

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى

جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٣ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٤ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

( المادة الأولى )

ونص القرار فى مادته الأولى " تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ لمشار إليه والسابق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ٤٣١٣ لسنة ٢٠٢٣ ، ١٠٥٠ و ٣٠٠٤ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليهم ، وذلك لمدة عام إضافى .

ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .